Площадь пожара у баз отдыха в Свердловской области увеличилась до 240 гектаров

22 августа, 22:08
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Площадь природного пожара около баз отдыха в Свердловской области увеличилась с 70 до 240 гектаров. Об этом сообщает ТАСС.
"Под Первоуральском, где действует крупный природный пожар, принимаются меры по обеспечению безопасности людей. В районе озера Глухое под Первоуральском спасатели продолжают борьбу с одним из крупнейших в регионе природных пожаров общей площадью 240 гектаров. На месте увеличена группировка сил и средств МЧС и авиалесоохраны", – говорится в сообщении департамента информационной политики области.
Ранее сообщалось, что под Первоуральском в Свердловской области лесной пожар подобрался к двум санаториям и садовому товариществу "Мирный", их жителей эвакуируют.
На данный момент в районе СНТ, по данным ГУ МЧС по области, работает около 100 спасателей и 20 единиц техники.
Накануне сообщалось, что на 39 территориях Свердловской области ввели режим ЧС из-за засухи. Жаркая и засушливая погода сохраняется в регионе с мая. Чаще всего температура там держалась выше среднегодовых показателей, временами била исторические рекорды. Всего в Свердловской области 94 муниципальных образования.
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