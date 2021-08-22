Из-за обрушения части стены жилого дома в Ижевске пострадал ребенок

21:28
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Четырехлетний ребенок пострадал при обрушении стены многоэтажного дома в Ижевске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУСК РФ по Удмуртии.
По информации следствия, в Ижевске 22 августа около 18:00 (17:00 мск) произошло обрушение части кирпичной стены 18 (технического) этажа жилого дома на улице Грибоедова.
"В результате этого получил травму четырехлетний ребенок, который находился в тот момент возле дома. Мальчику оказана медицинская помощь", – сказано в сообщении СК.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
"На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СК, производится его осмотр, допрашиваются очевидцы. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", – пояснили в ведомстве.
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