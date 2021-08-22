Из-за обрушения части стены жилого дома в Ижевске пострадал ребенок

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Четырехлетний ребенок пострадал при обрушении стены многоэтажного дома в Ижевске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУСК РФ по Удмуртии.

По информации следствия, в Ижевске 22 августа около 18:00 (17:00 мск) произошло обрушение части кирпичной стены 18 (технического) этажа жилого дома на улице Грибоедова.

"В результате этого получил травму четырехлетний ребенок, который находился в тот момент возле дома. Мальчику оказана медицинская помощь", – сказано в сообщении СК.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

"На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СК, производится его осмотр, допрашиваются очевидцы. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", – пояснили в ведомстве.

