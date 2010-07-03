Жители Хамовников пожаловались на мешающие спать строительные краны

Жители района Хамовники пожаловались на мешающие спать строительные краны

Жители столичного района Хамовники не могут заснуть. Им мешают два башенных крана, которые подсветили мощными диодами. Горят они белым светом в несколько раз ярче Луны.

Принадлежат краны австрийской компании, которая возводит в районе комплекс апартаментов. Работа кипит круглые сутки.

"Нарушают режим тишины. Зачем-то подсветка, которая освещает все вокруг, она мешает людям спать", – рассказал телеканалу Москва 24 житель дома № 19 в 1-м переулке Тружеников Геннадий Ленок.

О недовольстве жителей строители не знали и по ночам пообещали работать тише. Норм, которые регулируют вопрос яркости диодов на строительных объектах, в столичном законодательстве нет. Получается, что компания ничего не нарушает. Специалисты объяснили, что подсветили краны для безопасности. Теперь после 22 часов огни будут выключать.

