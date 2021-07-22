Напавший на туристку на Камчатке медведь застрелен

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Камчатскому краю"

Медведя, который напал на туристку из Саратова возле Мутновской геотермальной электростанции, застрелили. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказали в министерстве лесного хозяйства региона.

В ведомстве уточнили, бурому медведю было четыре года.

Также выяснилось, что группа туристов, в составе которой находилась женщина, не проходила обязательную регистрацию перед походом.

Состояние пострадавшей туристки остается стабильно тяжелым, сообщил травматолог Камчатской краевой больницы имени Лукашевского Владимир Морозов газете "Известия".

Женщина сейчас находится в реанимации. Врач добавил, что у нее обширные укушенные раны с повреждением сухожилий, мышц и скальпированная рана головы, при этом все раны грязные и подвержены гнойным процессам.

"Делаем перевязки, происходит интенсивная терапия в реанимации с коррекцией всех жизненно важных функций", – подчеркнул Морозов.

Он также отметил, что врачи запросили телемедицинскую консультацию в московском Институте хирургии имени Вишневского, однако она еще не согласована.

Несчастный случай произошел 18 июля. 42-летняя жительница Саратова была одна в палатке, когда на нее напало животное, на ее крик выбежали другие отдыхающие и отогнали хищника. Медик, который был в группе, оказал пострадавшей первую помощь, другие туристы вызвали скорую. Уже через 15 минут женщина была в больнице, где ее экстренно прооперировали и ввели необходимые вакцины от бешенства и столбняка.

Следственным отделом регионального СК организована проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.