Движение на участке Сокольнической линии восстановили

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Восстановлено движение на центральном участке Сокольнической линии Московского метрополитена, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Отмечается, что для ввода в график понадобится некоторое время.

"Движение на центральном участке Сокольнической линии (1) восстановлено. Для ввода в график понадобится некоторое время", – сообщили в ведомстве.

Раньше стало известно, что движение на участке от "Комсомольской" до "Парка культуры" было перекрыто в связи с падением пассажира на пути. В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами.

Аналогичный инцидент произошел 17 июля на Калужско-Рижской линии метро. Пассажир упал на пути, после чего поезда шли с увеличенными интервалами. Впоследствии его извлекли с путей, движение было восстановлено.