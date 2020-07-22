Следователи вручили подарки выпавшему из окна в Подольске мальчику и его спасителям

18:48
Фото: СК РФ
Следователи навестили в больнице мальчика, который выпал из окна в Подольске. Об этом сообщили на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.
В настоящий момент здоровью ребенка ничто не угрожает. Он вместе со своим братом находятся под присмотром врачей. Следователи вручили им игрушки и сладости.
Также представители подмосковного управления СК РФ встретились с рабочими, которые спасли ребенка. Им также были вручены подарки.
21 июля ребенок упал с балкона четвертого этажа жилого дома. Он перевесился через перила карниза. Его поймали рабочие, которые растянули под окном тент из подручных средств.
В квартире нашли 21-летнюю мать ребенка. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и спала, не заметив действия сына. Рядом с ней находился младший брат выпавшего мальчика. Против нее было возбуждено уголовное дело.
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