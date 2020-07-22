Пожар в промзоне в Видном ликвидирован

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На территории промышленной зоны в Видном ликвидировали пожар, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.

"Полная ликвидация была объявлена в 15:55. Пострадавших нет. В тушении приняли участие 89 человек и 28 единиц техники", – пояснили в ведомстве.

Ранее поступало сообщение о том, что огонь удалось локализовать.

Пожар произошел в ночь на 22 июля по адресу Ленинский городской округ, Южная промзона, дом 8.