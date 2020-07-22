ФСБ предотвратила теракт в Нальчике

Фото: скриншот видео ЦОС ФСБ

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии, который готовили сторонники запрещенной в РФ террористической организации ИГ, сообщает ТАСС. Четверо боевиков уничтожены.

По данным спецслужб, злоумышленники готовили нападение на сотрудников правоохранительных структур. Четверых боевиков поймали в горно-лесистой местности Чегемского района. Террористы оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

По месту их конспиративного проживания в Нальчике нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, в которых содержалась переписка с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта.

На месте боестолкновения обнаружили автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Террористический акт" и "Незаконное изготовление оружия".

Ранее ФСБ пресекла теракт в местах массового скопления людей в Хабаровске. Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей.

В ЦОС ФСБ также отметили, что мужчина собирался после этого отправиться в зону боевых действий на Ближнем Востоке. Он планировал участвовать в деятельности местных террористических группировок.