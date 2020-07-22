Похитителя автомобилей на 2 млн рублей задержали в ТиНАО

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции задержали в ТиНАО подозреваемого в совершении краж автомобилей. Возбуждено уголовное дело
Как сообщили Агентству "Москва" в МВД России по городу, в течение месяца в полицию поступили заявления о хищении машин с неохраняемых стоянок от трех граждан.
Общий ущерб составил свыше двух миллионов рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан 30-летний приезжий из ближнего зарубежья.
Установлено, что подозреваемый в вечернее время с помощью специального оборудования вскрывал транспортные средства и похищал их. Полиция нашла два автомобиля.
Ранее в столице задержали подозреваемого в угоне поливомоечной машины. 22-летний подозреваемый на ближайшем повороте не справился с управлением и совершил ДТП.
"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в серии угонов
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