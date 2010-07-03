Вертолет МАЦ эвакуировал упавшего с высоты пятилетнего ребенка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вертолет Московского авиационного центра доставил в больницу пятилетнего ребенка, который упал с высоты во время прогулки. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.

Как рассказали в ведомстве, 22 июля экипаж дежурного санитарного вертолета МАЦ вылетел в поселение Первомайское в ТиНАО для спасения ребенка. Мальчика, с которым на прогулке произошел несчастный случай, привезли на машине скорой помощи на ближайшую вертолетную площадку. Там ребенка передали авиамедицинской бригаде.

"С площадки вертолетом пострадавшего малыша в сопровождении мамы эвакуировали в специализированное лечебное учреждение Москвы", – сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что вертолет МАЦ эвакуировал в больницу пострадавшего при падении с пятого этажа в Измайлове. В полете 18-летнего юношу сопровождала авиамедицинская бригада.