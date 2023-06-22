Спасатели расценили найденные в Атлантике обломки как останки батискафа – СМИ

Фото: ТАСС/U.S. Coast Guard/ZUMA Press

Спасатели расценили найденные в Атлантике обломки как останки внешней части пропавшего батискафа, сообщает CNN.

"Обломки, обнаруженные в зоне поиска пропавшего аппарата "Титан", оценили как внешнюю часть субмарины", – говорится в материале телеканала со ссылкой на памятку, с которой ознакомились журналисты.

При этом отмечается, что поиски аппарата продолжаются.

Ранее в СМИ сообщили, что на месте поисков пропавшего батискафа обнаружили фрагменты обломков. Эксперт в области проведения поисково-спасательных операций Дэвид Мернс получил информацию о якобы найденных "посадочной раме и задней крышке подводного аппарата".

19 июня в СМИ сообщили о пропаже батискафа "Титан" во время экскурсии к обломкам "Титаника". Позже компания OceanGate Expedition подтвердила потерю связи со своим глубоководным автономным аппаратом, на борту которого находился экипаж.

Журналисты выяснили, что внутри батискафа могли находиться основатель OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

Занимающаяся поисками Береговая охрана США спрогнозировала, что запасы кислорода на туристическом батискафе должны были закончиться 22 июня в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 по московском времени). Несмотря на это, контр-адмирал Джон Могер заявил, что охрана продолжит поисково-спасательную операцию.

Спасательная операция по поиску батискафа "Титан" пока не принесла результатов