СК РФ объявил в розыск 150 военных, причастных к преступлениям Киева

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Следственный комитет РФ объявил в розыск 150 военных, причастных к преступлениям украинских властей, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин. Об этом он сказал в ходе своей речи в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".

"Мы тоже там ведем расследования. Мы объявили в розыск 150 военных преступников, квалифицировали как действия украинской военщины", – передает ТАСС его слова.

Ранее Бастрыкин сообщил, что следователи устанавливают украинских военных, которые участвовали в подрыве Каховской ГЭС. Гидроэлектростанция расположена на Днепре, диверсия стала причиной затопления многих населенных пунктов Херсонской области.

Также глава СК РФ отметил, что украинские боевики обстреливают Донбасс из всех видов реактивных систем залпового огня. По его словам, это подтверждают результаты экспертиз. Оказалось, что противник использует как советские, так и западные артиллерийские установки.



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