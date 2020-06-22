В Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Об этом передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

Уточняется, что у всех скончавшихся была подтверждена пневмония.

Таким образом, общее число умерших пациентов с COVID-19 в городе за период пандемии составило 3 617 человек.

Ранее в столице за сутки скончались 32 пациента с коронавирусом. У всех была подтверждена пневмония и получен положительный результат тестирования на COVID-19.

Накануне в Москве было зафиксировано самое низкое число новых случаев коронавируса с 9 апреля. Уменьшение по сравнению с предыдущим днем составило 8 процентов.

По последним данным, в России за сутки подтверждено 7 728 случаев COVID-19. В 2 335 случаях отсутствовали клинические проявления вируса.

Таким образом, общее число случаев в стране составило 584 680 в 85 регионах РФ.