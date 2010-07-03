UTair опровергла информацию о задержке рейса из-за Сергея Пенкина

UTair опровергла информацию о многочасовой задержке рейса Москва – Минеральные Воды, на котором певец Сергей Пенкин якобы не улетел 21 июня, сообщает Агентство "Москва".

Также в авиакомпании заявили, что не давали комментариев Telegram-каналу Baza.

Ранее этот канал со ссылкой на UTair сообщил, что Пенкина не пустили на борт самолета Москва – Минеральные Воды в аэропорту Внуково из-за алкогольного опьянения.

Также канал написал, что из-за инцидента вылет рейса задержали на несколько часов.

Ранее рейс Ростов-на-Дону – Москва задержали на несколько часов из-за драки на борту. Почему произошел конфликт неизвестно, но зачинщиков в итоге высадили.