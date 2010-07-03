Вооруженная женщина угрожает самоубийством в больнице во Франции

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Французская полиция проводит операцию в больнице города Бобиньи, где вооруженная женщина угрожает самоубийством. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что всех пациентов оперативно перевели в ближайшую больницу. Заложников женщина не захватывала. По данным СМИ, она страдает психическим расстройством.

В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. Правоохранители проводят операцию по ее нейтрализации.

Ранее в коммуне Бланьяк под Тулузой 17-летний подросток захватил заложников в табачной лавке. Молодой человек назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе".