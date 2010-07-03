Сообщения о бомбе в здании МГИМО оказались ложными

Сообщения о "минировании" здания Московского государственного института международных отношений на проспекте Вернадского оказались ложными. Об этом сообщили в пресс-службе МГИМО.

"У нас абсолютно спокойная обстановка. Информация о минировании не подтвердилась. Это была ложная тревога", – рассказали представители вуза Агентству "Москва".

В пресс-службе МГИМО напомнили, что на территории вуза проходит Второй Столыпинский форум и "постоянно работают соответствующие специалисты".

22 мая неизвестный сообщил о взрывном устройстве, которое якобы заложено в здании МГИМО на проспекте Вернадского. Для проверки на место прибыли кинологи.