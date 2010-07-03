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12:37

СК ходатайствует о заочном аресте одного из соучастников хищения денег у метро

происшествия метро

12:37

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Фото: sledcom.ru

Следствие ходатайствует о заочном аресте одного из соучастников хищения денежных средств у ГУП "Московский метрополитен" Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершены следственные действия по уголовному делу о хищении денежных средств ГУП "Московский метрополитен" (часть 4 статья159 УК РФ), сообщили Москве 24 в пресс-службе столичного метро.

Напомним, что по версии следствия в период с апреля по июль 2015 года генеральный директор ООО "Авто Селл" Гюля Коган совместно с Александром Геллером и подельниками похитили у ГУП "Московский метрополитен" денежные средства в сумме свыше 850 миллионов рублей, которые присвоили себе. Указанные денежные средства предназначались для оплаты предоставленных предприятием рекламных площадей.

Как сообщалось ранее, Гюля Коган и ее защитник в соответствии со статьей 217 УПК РФ завершают ознакомление с материалами уголовного дела.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Соучастник Александр Геллер с целью избежания привлечения к уголовной ответственности скрывается за пределами Российской Федерации, в связи с чем объявлен в международный розыск.

Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Геллера меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.

В целях возмещения причиненного потерпевшим ущерба по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество, принадлежащее компании, рыночная стоимость которого составляет более 1 миллиарда рублей.

Метро перестало сотрудничать с "Трейд Компани" в декабре 2017 года из-за того, что подрядчик сорвал сроки предоставления банковской гарантии в размере 6,7 миллиарда рублей.

В 2018 году подрядчик подал на метро в суд, потребовав признать незаконным расторжение договора. Суд первой инстанции принял решение в пользу подрядчика, апелляция оставила его в силе, а кассация – отменила, и отправила дело на новое рассмотрение, которое состоится в конце мая.

В международный розыск объявлен Александр Геллер, чье имя связывают с компаниями "Авто Селл" и "Трейд Компани". Следственный комитет предъявил обвинение Геллеру в уголовном деле о хищении более 850 миллионов рублей. Деньги должны были перечислить метро со счета "Авто Селл" в счет оплаты рекламных площадей по договору еще в 2015 году. Эти обязательства не были выполнены.

На имущество "Авто Селл" наложен арест, рыночная стоимость оценивается более чем в 1 миллиард рублей.

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происшествия метро

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