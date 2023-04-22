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15:34

Происшествия

Арестованный за госизмену Дмитрий Кича не имел допуска к секретной информации

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Арестованный в Москве за госизмену экс-замначальника испытательной лаборатории оружейного завода "Промтехнология" Дмитрий Кича не имел допуска к секретной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

"Допуска ни к секретной информации, ни к сведениям у сотрудника не было", – отметили в компании.

По словам представителя компании, во время трудоустройства у руководства не было никаких нареканий к Киче. Там же подчеркнули, что запросов от следствия не было.

Ранее сообщалось, что Кичу арестовал столичный суд. Следователи ФСБ предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Госизмена"). В правоохранительных органах уточнили, что мужчина содержится в СИЗО Лефортово.

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происшествия
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