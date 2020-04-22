Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Движение на улице 1905 года в Москве перекрыто из-за повреждения дорожных указателей. Об этом говорится на официальной странице ГИБДД в Twitter.

"Сегодня в районе 15:00 часов на улице 1905 года в районе дома 16 над проезжей частью произошло наклонение конструкции, на которой расположены указатели дорог", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на данном участке движение транспорта полностью перекрыто в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции просят выбирать другие пути объезда.

Ранее на востоке столицы в районе Косинской эстакады было затруднено движение на трех полосах на внешней стороне дороги. Там произошла авария с участием трех автомобилей.

