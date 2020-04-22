Минтранс РФ предупредил судоходные компании о возможности мин в Красном море

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Министерство транспорта РФ предупредило судоходные компании о возможности мин в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ведомства.

В Минтранс поступило сообщение о наличии высокой вероятности в южной части Красного моря минной опасности. Письмо было отправлено главе Росморречфлота Александру Пошиваю и президенту Российской палаты судоходства Алексею Клявину.

Директор департамента госполитики в области морского и речного транспорта Юрий Костин попросил в оперативном порядке уведомить об этом судовладельцев.

Красное море на юге омывает берега Эритреи и Йемена. Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года.

В декабре 2018 года стороны конфликта впервые за несколько лет встретились в Йемене. Во время разговора они смогли достигнуть ряда соглашений, в том числе об обмене пленными и прекращении огня в Ходейде.

