Москвичу грозит до восьми лет тюрьмы за изготовление фальшивых денег

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении фальшивых денег. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Головинского суда Москвы.

Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы. Подробности дела раскрывать в пресс-службе суда не стали.

Примечательно, что фамилия мужчины – Кукла. Также на жаргоне называются пачки поддельных денег, представляющих из себя муляж множества сложенных друг с другом банкнот.

Ранее полиция задержала подозреваемых в мошенничестве по телефону, на счету которых 50 эпизодов преступлений в отношении пожилых людей. Общий ущерб оценивается почти в 22 миллиона рублей.