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Происшествия

09:46

ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу в Тюменской области

происшествия криминал

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Сотрудники ФСБ предотвратили вооруженное нападение подростка на школу в Тюменской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

"Задержан житель Тюменской области 2001 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на одно из учебных заведений региона", – заявили в пресс-службе Центра.

В ходе следственных мероприятий у подростка изъяли охотничье ружье с патронами и два ножа, аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Намерения о совершении преступления подтвердились показаниями свидетелей и самого задержанного. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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