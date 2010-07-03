Самолет Москва – Санкт-Петербург при посадке ушел на второй круг из-за лисы на ВПП

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

Самолет рейса Москва – Санкт-Петербург ушел на второй круг при посадке в Пулково. Командир экипажа принял такое решение из-за того, что по взлетно-посадочной полосе бегала лиса.

Об этом сообщила управляющая компания аэропорта Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС), передает Агентство "Москва". ЧП произошло в минувшую субботу, 20 апреля.

"Воздушное судно ушло на второй круг по причине выхода на ВПП лисы. После осмотра ВПП специалистами группы авиационной орнитологии экипажу воздушного судна дали разрешение на посадку", – сказал представитель ВВСС.

Самолет летел из Москвы. Событие не повлияло на работу аэропорта Пулково, он работал в штатном режиме.