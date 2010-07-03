Богатейший житель Дании потерял троих детей в терактах на Шри-Ланке

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Датский миллиардер Андерс Холч Повлсен потерял троих детей в результате терактов на Шри-Ланке, сообщает BBC News.

По сведениям телеканала, семья приехала на остров на пасхальные праздники. Информацию подтвердил представитель международной сети Bestseller, которой владеет Повлсен. "Мы просим вас уважать частную жизнь семьи ", – сказал он журналистам.

Андерсу Холчу Повлсену 46 лет. По данным Forbes, его состояние оценивается в 5,7 миллиарда долларов. Владеет акциями немецкого онлайн-магазина Zalando, интернет-магазина ASOS, брендами Jack & Jones, Vero Moda, Vila, Only. Основал магазин Bestseller. Является самым богатым жителем Дании.

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой – в зоопарке на западе острова, восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обезвредили на дороге недалеко от международного аэропорта Бандаранаике.

По меньшей мере 290 человек погибли и еще около 500 получили ранения. Среди пострадавших есть иностранцы. Многие прибыли на остров туристами, чтобы отметить Пасху в экзотическом месте. В преступлениях обвинили группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания".