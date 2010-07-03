Москвичка отдала знакомой с онкологией браслет и потом попросила МВД вернуть его

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция проводит проверку по факту обращения женщины, отдавшей знакомой украшение стоимостью более миллиона рублей, передает Агентство "Москва".

В правоохранительные органы обратилась гражданка 1964 года рождения. Женщина сообщила, что 14 апреля, находясь у себя дома, отдала браслет из желтого металла знакомой. Последняя испытывала острую потребность в деньгах на лечение онкологического заболевания.

По словам женщины, она решила помочь знакомой. Затем она пожалела о том, что отдала украшение, и решила вернуть драгоценность с помощью полиции. Отмечается, что браслет стоит более миллиона рублей.