Заблокированные на руднике "Пионер" горняки находились на глубине 147 метров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Последнее зарегистрированное местонахождение горнорабочих на руднике "Пионер" в Приамурье находилось на глубине 147 метров, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Ранее сообщалось, что горняки в последний раз были зарегистрированы на глубине 125 метров.

Накануне спасатели почти на треть пробурили первую скважину, которая может предоставить им доступ к пропавшим горнякам. Скважина пробурена буровой установкой уже на 88 метров из необходимых 262 метров. Работы по бурению второй скважины также уже запущены.

Сейчас психологи оказывают помощь и поддержку родственникам горняков, которые оказались под землей. Так, уже две семьи планируют разместиться в пункте временного нахождения в городе Зеи Амурской области.

О происшествии на руднике "Пионер"появилась информация вечером 18 марта. Из-за обвала, который возник внутри рудника, без связи остались 13 человек. В связи с этим ЧП СК по Амурской области уже завел уголовное дело.

Утром 20 марта стало известно, что спасатели за сутки расчистили уже 90 метров завалов. При этом общий объем рухнувшей породы составляет примерно 190 тысяч кубических метров.



Новости регионов: спасатели пробурят вторую скважину для спасения амурских горняков