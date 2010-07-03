Два человека пострадали при падении вертолета в Литве

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Вертолет упал на литовском аэродроме Барисяй. По данным местного портала BNS, ранены двое мужчин.

Со слов представителя Департамента противопожарной охраны и спасения, пострадавшие без сознания. Более подробной информации об их состоянии нет.

Отмечается, что сообщение о ЧП поступило в 17:20 по местному времени.