Мужчина получил огнестрельное ранение у ресторана в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

Неизвестный ранил мужчину из травматического пистолета у ресторана в Крутицком переулке, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Конфликт произошел на парковке. 31-летний пострадавший с непроникающим ранением госпитализирован. Стрелявший скрылся.

По факту произошедшего начата доследственная проверка, ведется розыск злоумышленника.