Пассажир умер в самолете по дороге в Москву

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пассажир скончался во время полета из Доминиканы в Москву. Об этом Москве 24 сообщил источник в аэропорту Шереметьево.

По словам одной из пассажирок рейса, человеку стало плохо сразу после вылета из Пуэрто-Платы. После посадки на борт самолета поднялись медики. Они попытались реанимировать мужчину, но им не удалось его спасти.

Аналогичная ситуация произошла во время перелета из Москвы в Сочи в феврале. Авиадиспетчеры обратились в скорую помощь. Им о происшествии на борту сообщил командир экипажа. Самолет летел в Сочи из аэропорта Внуково.