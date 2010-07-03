Информация о групповом изнасиловании школьницы в Зеленограде не подтвердилась

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Информация об изнасиловании несовершеннолетней девочки в Зеленограде не подтвердилась. Об этом Агентству "Москва" рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Ранее в полицию поступило заявление от жительницы Зеленограда 1982 года рождения. Женщина рассказала, что ее несовершеннолетнюю дочь изнасиловали, когда она направлялась в школу. Инцидент произошел около детской поликлиники в 3-м микрорайоне. В изнасиловании якобы участвовали пять человек.

Иванова уточнила, что следователи поминутно восстановили передвижение ребенка, а также провели осмотры мест, где она находилась. Медики, в свою очередь, провели осмотр ребенка.

"По результатам процессуальной проверки доводы несовершеннолетней о совершении в отношение нее действий сексуального характера не нашли своего подтверждения", — резюмировала Иванова.