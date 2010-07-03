СК проверяет информацию об изнасиловании девочки пятью мужчинами

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Жительница Зеленограда заявила в полицию об изнасиловании ее дочери пятью неизвестными, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам женщины 1982 года рождения, инцидент произошел у детской поликлиники в 3-м микрорайоне. Заявительница рассказала, что ее дочь 2005 года рождения направлялась в школу, когда пятеро неизвестных поймали ее и изнасиловали.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего.