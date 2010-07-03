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10:05

Школьница выбросила новорожденного в туалете больницы

происшествия

10:05

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Фото: bloknot-volgodonsk.ru

Школьница родила ребенка в больнице Волгодонска и выбросила его в туалет. Об этом РИА Новости рассказал представитель СУ СКР по Ростовской области.

16-летняя девушка поступила в больницу несколько дней назад. Она жаловалась на боли в животе. Врачи не знали, что она беременна.

"Ее приняли, на следующий день должен был быть осмотр, а она в предыдущую ночь родила", – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что мертвый младенец был обнаружен в туалете больницы. В настоящий момент следователи устанавливают, мертвый или живой родился ребенок. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

12 марта в квартире на улице Шарикоподшипниковская в Москве было обнаружено тело семилетнего ребенка, страдавшего аутизмом. Мальчик проживал с бабушкой и безработной матерью 1987 года рождения. По данному факту следователи начали доследственную проверку.

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