Школьница выбросила новорожденного в туалете больницы

Школьница родила ребенка в больнице Волгодонска и выбросила его в туалет. Об этом РИА Новости рассказал представитель СУ СКР по Ростовской области.

16-летняя девушка поступила в больницу несколько дней назад. Она жаловалась на боли в животе. Врачи не знали, что она беременна.

"Ее приняли, на следующий день должен был быть осмотр, а она в предыдущую ночь родила", – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что мертвый младенец был обнаружен в туалете больницы. В настоящий момент следователи устанавливают, мертвый или живой родился ребенок. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

12 марта в квартире на улице Шарикоподшипниковская в Москве было обнаружено тело семилетнего ребенка, страдавшего аутизмом. Мальчик проживал с бабушкой и безработной матерью 1987 года рождения. По данному факту следователи начали доследственную проверку.

