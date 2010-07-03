Школьница выбросила новорожденного в туалете больницы

Школьница родила ребенка в больнице Волгодонска и выбросила его в туалет. Об этом РИА Новости рассказал представитель СУ СКР по Ростовской области.
16-летняя девушка поступила в больницу несколько дней назад. Она жаловалась на боли в животе. Врачи не знали, что она беременна.
"Ее приняли, на следующий день должен был быть осмотр, а она в предыдущую ночь родила", – отметил собеседник агентства.
Он добавил, что мертвый младенец был обнаружен в туалете больницы. В настоящий момент следователи устанавливают, мертвый или живой родился ребенок. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
12 марта в квартире на улице Шарикоподшипниковская в Москве было обнаружено тело семилетнего ребенка, страдавшего аутизмом. Мальчик проживал с бабушкой и безработной матерью 1987 года рождения. По данному факту следователи начали доследственную проверку.
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