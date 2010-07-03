На поле пшеницы в Италии появился портрет Си Цзиньпина

Известный итальянский фермер и художник Дарио Гамбарин на одном из пшеничных полей в предместье Вероны изобразил огромный портрет председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает "Мир 24".
Он отметил, что его работа приурочена к первому официальному визиту лидера Китая в Италию. Портрет находится на поле площадью 20 тысяч квадратных метров в Кастаньяро. Гамбарин отметил, что на создание портрета у него ушло более 8 часов.
Художник добавил, что портрет хорошо видно с высоты птичьего полета, поэтому Си Цзиньпин сможет увидеть его, когда будет подлетать к Италии
В прошлом Гамбарин рисовал трактором портреты Владимира Путина, Папы Римского Франциска, Барака Обамы, Нельсона Манделы.
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