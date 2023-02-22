Открытое горение ликвидировали на складе с пластиком в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Ступине, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Пожар вспыхнул в двухэтажном здании на территории бывшей картонной фабрики на Загородной улице, 9/4. Загорелся первый этаж здания на площади тысяча квадратных метров. Помещение используется для хранения пластиковой крошки.

Накануне произошло возгорание в отеле "МКМ" на Международной улице в Москве. Жертвами ЧП, по последним данным, стали 7 человек. Среди погибших были двое детей.



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