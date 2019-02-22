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14:13

Угрозы взрывов в ТЦ "Крона" и ветеринарной академии не подтвердились

происшествия

14:13

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Фото: tckrona.ru

Сотрудники полиции не нашли опасных предметов в торговом центре "Крона" на севере столицы и Академии ветеринарной медицины и биотехнологии, посетителей и сотрудников которых в пятницу эвакуировали после анонимных сообщений о "минировании". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее неизвестные сообщили о взрывных устройствах в восьми крупных торговых центрах в Реутове и Балашихе Московской области. Там проводится эвакуация посетителей и персонала. В частности, проверка проводится в торговых центрах "Лента", "Реутовский" и "Шоколад" в Реутове. Еще пять ТЦ расположены в Балашихе.

На этой неделе в Москве прошла очередная волна сообщений о "минировании" различных зданий. В итоге полицейским пришлось проверить десятки объектов и несколько раз провести массовую эвакуацию. Звонки анонимов затронули Ярославский и Казанский вокзалы, а также СИЗО № 5, Останкинскую телебашню, 10 ТЦ, парковки парка "Зарядье", гостиницу "Космос", ВДНХ, ГЭС-1, госпиталь ветеранов войн и отделения банка "Русский стандарт".

В 2018 году по фактам анонимных звонков о "минировании" в Москве было возбуждено более 170 уголовных дел. Найти виновных не удалось.

происшествия

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