Как восстанавливают земляную дамбу над Тушинским тоннелем

Восстановление земляной дамбы над Тушинским тоннелем сняли с коптера. 10 января в результате обвала грунта со стороны правого берега водоканала образовалась промоина, через которую поток воды и глины хлынул на проезжую часть Тушинского тоннеля. Никто не пострадал, однако движение на примыкающем Волоколамском шоссе, одной из загруженных магистралей Москвы, в зоне происшествия было остановлено почти на восемь часов.