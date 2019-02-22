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11:47

"Победа" опровергла сообщения о повреждении самолета во Внукове

происшествия транспорт

11:47

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Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Авиакомпания "Победа" назвала чушью сообщения СМИ, что приземлившийся 21 февраля в аэропорту Внуково самолет получил серьезное повреждение при посадке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу лоукостера.

Представители перевозчика заверили, что никакой угрозы безопасности не было.

"Абсолютно штатная ситуация, речь идет о специальном резиновом ограничителе, защищающем фюзеляж", – отметили в пресс-службе, уточнив, что уже 22 февраля борт допустят к рейсам.

Днем ранее Telegram-канал Mash сообщил, что лайнер "Победы" чуть не разбился при посадке из-за сильного ветра. Утверждалось, что у самолета были повреждены хвостовая пята и обогревательная сливная насадка.

происшествия транспорт

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