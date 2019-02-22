Уголовное дело возбудили после нападения на инспектора АМПП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уголовное дело по статье "Побои" возбуждено после нападения на пешего инспектора АМПП и его начальника, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 26 декабря на улице Кожевническая. Инспектор, находясь на маршруте, очистил от снега номера припаркованной в платной зоне машины и сфотографировал их.

После этого на него и его руководителя напали неизвестные. Очевидцы происшествия вызвали наряд полиции и скорую помощь.

Одного из пострадавших госпитализировали. Нападавшим грозит до двух лет лишения свободы.