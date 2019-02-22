Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина погиб, упав на рельсы на станции метро "Тропарево", передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Сообщается, что движения нет от станции метро "Университет" до "Саларьево". Работник станции метро "Университет" через громкоговоритель призывает пассажиров пользоваться наземным транспортом.

Обстоятельства и личность погибшего устанавливаются.