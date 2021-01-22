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Москва 24

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Происшествия

15:57

Полиция задержала жителя столицы за распыление огнетушителя в кабине автобуса

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве задержали мужчину, который распылил огнетушитель в кабине автобуса, сообщили в городском управлении МВД РФ.

Инцидент произошел на улице Академика Королева. К правоохранительным органам обратился 44-летний водитель автобус, который рассказал о происшествии, заявили в ведомстве.

Он сообщил, что неизвестный разбил огнетушителем стекло двери во время движения автобуса. После этого мужчина распылил содержимое баллона в кабине.

"Сумма материального ущерба от противоправных действий составила более 37 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

В управлении МВД РФ отметили, что задержан 35-летний москвич, возбуждено уголовное дело о вандализме, а также составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Задержанный находится под подпиской о невыезде, добавили в ведомстве.

Ранее в Электростали рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра "Современник". В нем находилось 20 человек, пострадали четверо.

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