Два человека погибли при разрушении резервуара на нефтяном предприятии в Татарстане

Фото: epp.genproc.gov.ru

На открытой площадке предприятия ООО "Малые нефтяные компании Татарстана" произошло разрушение резервуара. В результате ЧП погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что инцидент произошел во время проведения испытания воздухом установки предварительного сброса воды.

"Происшествие сучилось в 9:50 мск в селе Большое Нуркеево в Сармановском районе. В результате два человека погибли на месте до приезда скорой, один пострадал", – говорится в сообщении.

Позднее в прокуратуре Татарстана информацию о происшествии подтвердили, уточнив, что взрыва на предприятии не было.

Ранее следственный комитет открыл уголовное дело по факту гибели двух человек после обрушения породы в шахте в Кемеровской области.