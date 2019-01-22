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19:47

Резервный борт для пассажиров рейса Сургут – Москва прибыл в Ханты-Мансийск

происшествия

19:47

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Фото: ТАСС/Алексей Черенков

В аэропорту Ханты-Мансийска приземлился резервный самолет "Аэрофлота", который должен доставить в российскую столицу пассажиров рейса Сургут – Москва, изменившего курс из-за требований одного из пассажиров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей "Аэрофлота", лайнер должен прибыть в российскую столицу 23 января в 03:51 по московскому времени.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила агентству, что по предварительным данным, после взлета пассажир заявил, что у него есть оружие, и попытался прорваться в кабину пилотов, требуя изменить курс.

Лайнер перенаправили в аэропорт Ханты-Мансийска. После посадки самолета злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый житель Сургута. Правоохранители, задержавшие правонарушителя, не нашли при нем оружия.

Следователи возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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происшествия

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