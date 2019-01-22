Информацию о наличии оружия у пассажира рейса Сургут – Москва не подтвердили

Директор по авиационной безопасности аэропорта Сургута Игорь Белоус заявил об отсутствии официальных данных о том, что пассажир рейса Сургут–Москва мог пронести на борт самолета оружие или другие запрещенные предметы, передает РИА Новости.
"На сегодняшний день информации нет, что он пронес что-то", – сказал Белоус.
Он отметил, что в аэропорту усилены меры безопасности.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Сургута, воздушная гавань, откуда вылетел приземлившийся в Ханты-Мансийске из-за хулиганских действий одного из пассажиров самолет, работает в штатном режиме после инцидента.
"Рейсы на прилет и вылет выполняются согласно расписанию", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что мужчина спровоцировал нештатную ситуацию на борту рейса SU1515. Он потребовал перенаправить воздушное судно в Афганистан. Уточняется, что самолет вылетел из Сургута в 13:00 по местному времени и должен был приземлиться в Шереметьеве в 16:20 по московскому времени.
Экипаж лайнера уговорил злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске на дозаправку. Лайнер приземлился в 14:24.
Захватчика задержали, им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
По факту противоправных действий пассажира на борту лайнера возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.
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