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18:39

Информацию о наличии оружия у пассажира рейса Сургут – Москва не подтвердили

происшествия

18:39

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Фото: ТАСС/Алексей Черенков

Директор по авиационной безопасности аэропорта Сургута Игорь Белоус заявил об отсутствии официальных данных о том, что пассажир рейса Сургут–Москва мог пронести на борт самолета оружие или другие запрещенные предметы, передает РИА Новости.

"На сегодняшний день информации нет, что он пронес что-то", – сказал Белоус.

Он отметил, что в аэропорту усилены меры безопасности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Сургута, воздушная гавань, откуда вылетел приземлившийся в Ханты-Мансийске из-за хулиганских действий одного из пассажиров самолет, работает в штатном режиме после инцидента.

"Рейсы на прилет и вылет выполняются согласно расписанию", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина спровоцировал нештатную ситуацию на борту рейса SU1515. Он потребовал перенаправить воздушное судно в Афганистан. Уточняется, что самолет вылетел из Сургута в 13:00 по местному времени и должен был приземлиться в Шереметьеве в 16:20 по московскому времени.

Экипаж лайнера уговорил злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске на дозаправку. Лайнер приземлился в 14:24.

Захватчика задержали, им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

По факту противоправных действий пассажира на борту лайнера возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

происшествия

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