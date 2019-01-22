Службу безопасности "Аэрофлота" привели в состояние повышенной бдительности

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После инцидента на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву, служба безопасности "Аэрофлота" приведена в состояние повышенной бдительности. В пресс-службе компании отметили, что все воздушные судна проходят проверку.

"Работники "Аэрофлота" проходят детальный инструктаж по необходимым действиям с целью сохранения здоровья и жизней пассажиров при возникновении подобных инцидентов", – говорится на сайте компании. Пассажиров просят с пониманием отнестись к тщательному досмотру. На место происшествия в Ханты-Мансийск направлен резервный борт.



В здание аэропорта Ханты-Мансийска не пускают пассажиров

22 января рейс SU1515 Сургут – Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Причина – попытка угона воздушного судна. По предварительным данным, пассажир находился в состоянии опьянения. Угрожая, что у него есть оружие, он попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета в Афганистан.

Экипаж лайнера уговорил злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске на дозаправку. Борт отогнали на самую дальнюю стоянку. Сейчас на месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Тем временем в Сети появились кадры штурма самолета Сургут – Москва. На записи, сделанной одним из пассажиров, между креслами видны вооруженные сотрудники спецслужб.