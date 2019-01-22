Экс-командир самолета прокомментировал ЧП с захватом рейса

Согласно действующим инструкциям, в случае угрозы взрыва или захвата заложников экипаж самолета не геройствует, а старается выполнить требования угонщика. Об этом телеканалу Москва 24 рассказал бывший командир воздушного судна Александр Романов.

22 января неизвестный захватил самолет, выполняющий рейс на Москву из Сургута. Boeing 737-800 должен был приземлиться в аэропорту Шереметьево в 16:20 по московскому времени. Однако мужчина потребовал от экипажа изменить курс на Афганистан.

"Есть маленькие хитрости: стараются сказать, что не хватает керосина и садятся на дозаправку в тот аэропорт, где возможны какие-то действия против угонщиков. Я думаю, что сейчас экипаж тоже выполняет требования", – сказал Романов.

Как и говорил эксперт, экипаж лайнера убедил захватчика сесть в Ханты-Мансийске на дозаправку. Борт приземлился в 14:24. Его отогнали на самую дальнюю стоянку. В здание аэропорта сейчас не пускают пассажиров.

Романов отметил, что подобное часто происходило во времена СССР. Сейчас случаи захвата самолетов чрезвычайно редки. После приземления на аэродром, основная работа лежит на спецслужбах. "Экипаж сейчас работает на то, чтобы успокоить. Не дать провести каких-либо акций против пассажиров. Самое главное сохранить их жизнь и здоровье", – добавил экс-командир воздушного судна.

В настоящее время захватчик все еще остается в самолете. Обстоятельства случившегося устанавливаются силами правопорядка.

Ранее эксперт по безопасности Георгий Федоров отметил, что в подобных ситуациях необходимо принимать жесткие меры. Он подчеркнул, что для спецслужб, и всех, кто отвечает за жизнь людей, не важно, является ли угроза реальной или же на борту находится безоружный человек. Все возможные угрозы отрабатывают в соответствии с инструкциями.