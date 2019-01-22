Задержан участник похищения бизнесмена ради 20 миллионов рублей

Фото: кадр из видео СК РФ

Следствие настаивает на аресте обвиняемого в похищении бизнесмена в Москве и вымогательстве у него 20 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 20 января. 30-летний обвиняемый и его соучастники схватили предпринимателя на Октябрьской улице и, угрожая расправой, посадили в автомобиль. Затем похищенного бизнесмена вывезли в Московскую область и потребовали заплатить 20 миллионов рублей за освобождение, уточнили в СК.

После этого похитители приехали к дому, где живет бизнесмен. Он заверил злоумышленников, что согласен отдать им 1 миллион рублей и два личных автомобиля. Однако когда бизнесмен покинул машину похитителей, ему удалось оказать сопротивление и привлечь внимание прохожих. Те сообщили об инциденте в полицию.

"Прибывшие сотрудники полиции задержали обвиняемого на месте происшествия, однако остальным соучастникам удалось скрыться. В ходе допроса задержанный дал признательные показания", – сообщили в пресс-службе СК. Возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений" и "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Сотрудники СК разыскивают соучастников задержанного.

Ранее в правоохранительных органах столицы рассказали, как бизнесмену удалось отбиться от похитителей. У своего дома в Оболенском переулке он вырвался и успел сесть в принадлежащий ему Mercedes Gelandewagen. Затем предприниматель протаранил машину похитителей и открыл по ним огонь из травматики.