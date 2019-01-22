Сотрудник РАН совершал развратные действия в книжном магазине

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение о развратных действиях в одном из столичных книжных магазинов, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 21 января в магазине на Ленинском проспекте. В полицию обратился продавец. По его словам, один из покупателей занимался между книжных полок онанизмом. Утверждается, что подозреваемый – 66-летний научный сотрудник Российской академии наук.

По факту произошедшего в МВД проводят проверку.