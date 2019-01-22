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12:47

Около 50 человек эвакуировали из поликлиники в центре Москвы

происшествия пожар

12:47

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Около 50 человек эвакуировали из здания поликлиники №46 в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

По информации экстренных служб, в филиале №1 городской поликлиники №46 на улице Рабочая загорелся пенопласт. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Людей из здания эвакуировали, пострадавших нет, уточнил собеседник агентства. По его словам, из-за пожара в здании возникло слабое задымление, поэтому сейчас помещения проветривают.

происшествия пожар

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