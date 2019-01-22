Главврача больницы в Пензе оштрафуют за койки из досок

Прокуратура завела административное дело на главного врача Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области после размещения пациентов на кроватях из деревянных щитов и стульев, заявила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
"Прокуратура возбудила в отношении главного врача Кузнецкой межрайонной больницы дело об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", – цитирует ее РИА Новости.
Дело направили для рассмотрения в управление Роспотребнадзора по региону. Главврачу больницы грозит предупреждение или административный штраф от 500 до 1000 рублей.
История с размещением пациентов больницы в Кузнецке на кроватях, состоящих из деревянного щита на двух стульях, вызвала общественный резонанс после появления фотографий в Сети. Главврач больницы Алексей Потапов сказал, что в больнице установлено нормативное число кроватей. Но после новогодних праздников экстренно госпитализированных пациентов стало больше, и пришлось разворачивать дополнительные койки. Главврач утверждает, что больница закупит резервные койки.
Губернатор области Иван Белозерцев пообещал, что резервные койки закупят во все больницы региона, а за ситуацию в Кузнецке объявил выговоры руководству Минздрава и профильному зампреду правительства.
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