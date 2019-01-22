Подозреваемого в убийстве рабочего в Бирюлеве задержали

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве мужчины на юге столицы, сообщает Агентство "Москва".

Сообщение об обнаружении тела поступило в полицию утром 20 января. Механик компании по утилизации мусора сообщил, что нашел в строительной бытовке тело своего коллеги. Уточняется, что преступление совершено на улице 6-я Радиальная.

У мужчины была пробита голова. На месте преступления правоохранители изъяли отпечатки пальцев, следы, а также навигатор и ресивер. Вскоре подозреваемый был установлен – его задержали. Возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают собирать улики.