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12:22

Подозреваемого в убийстве рабочего в Бирюлеве задержали

происшествия криминал

12:22

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве мужчины на юге столицы, сообщает Агентство "Москва".

Сообщение об обнаружении тела поступило в полицию утром 20 января. Механик компании по утилизации мусора сообщил, что нашел в строительной бытовке тело своего коллеги. Уточняется, что преступление совершено на улице 6-я Радиальная.

У мужчины была пробита голова. На месте преступления правоохранители изъяли отпечатки пальцев, следы, а также навигатор и ресивер. Вскоре подозреваемый был установлен – его задержали. Возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают собирать улики.

происшествия криминал

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